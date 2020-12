Por defectuosos y caros, Registro Civil de Xalapa deshabilitó sus kioscos

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, informó que los kioscos que emitían copias certificadas de actas de nacimiento, ya no brindan el servicio en la ciudad por ser antiguos y caros en mantenimiento.



Mencionó que estos equipos, ubicados en las oficinas del Registro Civil Municipal y el Palacio Municipal, presentaban varias fallas, pues muchas veces expedían más documentos o menos.



"Estos kioscos ya son muy antiguos y lamentablemente el mantenimiento de los mismos es demasiado caro, es tan caro como mandarlos a comprar nuevos. Tenía el problema de que la gente pagaba, no le daba el cambio o expedía más o menos copias de las que solicitaban. Por ello, se tomó la determinación de deshabilitar esos kioscos".



Señaló que reparar este equipo cuesta más de 300 mil pesos, cantidad muy alta para actualizar un kiosco viejo y uno nuevo oscila entre un millón o millón y medio, los cuales sólo podían ser reparados por la empresa que los colocó.



"La empresa con la que se contrató, digamos que de manera mañosa, los diseñó de forma que no cualquier técnico los pudiera arreglar, si no que era con ellos directamente y esto acrecentaba los costos. La empresa fue contratada en administraciones anteriores".



Ante dicho problema, Martínez Corona dio a conocer que ahora se está brindando la atención para copias certificadas de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción y demás en ventanillas ubicadas en la calle Barragán, zona centro, en el Registro Civil y en los diferentes Centros de Gestión Comunitaria.



"Actualmente, ahí se pueden entregar actas certificadas de cualquier materia. Ya sea del sistema local o de la plataforma nacional, que corresponden a cualquier municipio o entidad del país. Los pagos se hacen en las tiendas Fasti y en varios bancos con los que el Ayuntamiento tiene convenio".



Además, enfatizó que únicamente en Barragán y la Pficialía los servicios se hacen con previa cita, para evitar aglomeraciones.