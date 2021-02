Por disputa entre dueños, familia fue desalojada de departamento, en Veracruz

La noche de este martes, Martín, su esposa Beatriz y sus 3 hijos menores de edad y un perro, fueron sacados del departamento que rentaban en 5 mil pesos ubicado en la calle García Auly, número 123 de la colonia Zaragoza, luego de que con orden en mano autoridades irrumpieran su sueño.



“Nos desalojó el Ministerio Público, llevaban gente de la policía, por lo que mejor no resistimos una por los niños que se pusieron nerviosos empezaron a llorar y mejor quisimos que todo fuera en santa paz”, señaló Carolina Beatriz.



Todo se debía a que el departamento que la familia arrendaba, era disputado por padre e hijo sobre la pertenencia del mismo, después de que presuntamente el padre ganara la demanda, estos fueron desalojados sin previo aviso, aseguran.



“No estamos pidiendo que nos regalen la renta, sólo que todos los lugares a donde vamos nos piden aval y nosotros no tenemos, les firmamos pagaré si quieren, pero como son inmobiliarias nos dicen que no”, exclamó Martín López.



Con sus pertenencias puestas sobre la banqueta de la avenida Xicoténcatl esquina con Uribe, pasaron la noche los niños junto con sus padres quienes, con poco dinero, tratan aún de conseguir un lugar donde vivir.



Alegan que buscan un lugar cerca del lugar de trabajo del esposo, quien labora como mesero en una de las palapas de playa Villa Del Mar.



Mientras se mantienen entre llamadas y rondines buscando una vivienda para no volver a pasar la noche a la intemperie, agradecen que personas se solidaricen con ellos pues han recibido comida de personas que, por redes sociales, se enteraron de su situación.