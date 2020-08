Por dos horas, pararon consultas en Hospital Córdoba-Yanga; se inundaron

Por dos horas, pararon las consultas en el Hospital General Córdoba-Yanga debido a que los trabajadores se pusieron a sacar el agua de la lluvia que inundó el área de consultorios y parte de Urgencias.



En redes sociales, se había rumorado que no había actividad en quirófano y no estaban dando servicio de urgencias, sin embargo, fuentes oficiales indicaron que solo fueron dos horas en lo que limpiaron y desinfectaron el hospital.



"Hubo anegamientos en el área de urgencias en el primer piso debido a las filtraciones que hay porque el edificio tiene muchos años y no ha recibido mantenimiento", dijo.



No obstante, aclararon que el servicio no se suspendió, sino que únicamente se informó a los pacientes que ahí esperaban que no se atenderían consultas por espacio de dos horas en lo el personal de servicios generales secaba el piso.



Explicaron que este hospital tiene años de no ser atendido, aunque su rehabilitación ya está considerada para 2021, mientras tanto, se informó que este lunes acudirá personal de Infraestructuras de SESVER para verificar que no haya más problemas con el equipo.