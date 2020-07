Por el momento, cafetales de región de Coatepec están libres de langostas

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo, Elotlán Díaz, informó que no se ha registrado la presencia de langostas en esa región.



Entrevistado, dijo que por el momento “no se han tenido noticias” de esa plaga, la cual ya llegó a territorio veracruzano.



No obstante, aseguró que el sector está atendiendo el problema de la roya, debido a que el año pasado se reportaron grandes pérdidas en la localidad de San Pablo Coapan, en el municipio de Naolinco y en Cosautlán de Carvajal.



“Por esta zona no hemos tenido noticias en relación a la langosta, el problema que andamos desarrollando es la campaña contra la roya. De la roya ahorita por todos lados, en la mañana nos proporcionaron reportes de San Pablo Coapan, donde al final de año les impactó mucho la incidencia de roya, sólo se logró el 50 por ciento de cosecha”, detalló.



Asimismo, agregó que luego de varias movilizaciones del gremio, se logró que desde la Federación se etiquetaran 80 millones para la campaña en contra de la plaga de la roya, de los cuales 15 millones fueron para el Estado.



“Al inicio nos dijeron que no había recursos pero a raíz de una movilización, logramos que se etiquetaran 80 millones de pesos, 15 millones para Veracruz y se está entregando producto en todo el Estado en las zonas cafetaleras”, finalizó.