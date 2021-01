Por falla en sistema, es lento pagar multas de Tránsito en Veracruz Puerto, se quejan

Largas filas se registran en la Dirección Municipal de Tránsito de Veracruz. Los usuarios afirman que desde el pasado lunes el sistema está fallando y no han podido pagar sus multas.



Desde antes 8 de la mañana llegan a intentar cumplir pero no han podido y que incluso hay personas que han acudido desde el lunes sin que alcancen a pagar.



En la oficina ubicada en la avenida Montesinos, la fila abarca cuadra y media.



"Estoy aquí desde el lunes, vine el martes, vine ayer y no hay sistema. No he alcanzado a llegar; (estuve) desde las 8 hasta las 12. Trabajo en taxi y lo tengo parado. La infracción se vence el día 30, ya vence hoy", reclamó Héctor López.



"Todavía que uno viene a dejarles dinero mire cómo nos tienen. Uno no se niega a pagar pero que le apuren, no que allá ellos sentados sin hacer nada", dijo Clara, inconforme.



Advierten que se registran aglomeraciones y la única explicación es que hay fallas en el sistema.



Tienen temor de que no sea respetado el descuento por el pago en los primeros 5 días hábiles y, peor, que haya sanciones.



"Dicen que hay fallas, no sirve la impresora. La cuestión es que no se avanza y perdemos todo el día aquí. De 8 de la mañana voy a salir a mediodía. Imagínate. Aquí no podemos tener sana distancia", señaló Antonio Varela.



La oficina de Tránsito Municipal sólo ofrece servicio hasta las 3 de la tarde, por ello, se han acumulado más automovilistas que acuden a pagar sus infracciones.