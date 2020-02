Por falta de medicamentos, luce vacío el Centro de Salud de Orizaba

El desabasto de medicamentos ha provocado que al menos en el Centro de Salud de Orizaba, la afluencia de gente disminuyera. Tan sólo este jueves, los pasillos lucían vacíos, cuando de acuerdo a galenos, siempre había gente.



Médicos y enfermeras comentaron que ha venido a la baja el número de personas que asisten a sus consultas, ya tampoco siguen sus chequeos como lo hacían en el pasado.



"Lo que hemos visto es que ya no vienen a sus chequeos desde que desapareció Prospera. Aunque antes, la gente asistía porque le daban el apoyo pero al menos estaba en control, ahora no sabemos ya cómo esté su salud y es probable que se complique en algún momento".



De igual forma, dijeron que los pocos enfermos que llegan se van sin fármacos, pues el desabasto es una realidad.



"Los de control como diabetes, hipertensos, no hay todos los medicamentos que usan, incluso quien llega con una herida se tiene que enviar al hospital porque no hay suturas, ni material de curación y también en el Hospital Regional de Río Blanco hay desabasto", afirmaron.