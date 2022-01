Por Frente Frío, piden a veracruzanos estar alertas ante lluvias

Ante el ingreso y paso del Frente Frío 21 a Veracruz, se prevé el descenso de las temperaturas, lluvias importantes, tormentas y norte, por lo que el Estado activó la “Alerta Gris”, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró el llamado a la población para acatar las recomendaciones de Protección Civil.En sus redes sociales, puntualizó que en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se analizaron las acciones a aplicar ante el paso de este fenómeno natural por la entidad.“Por parte del Sistema Estatal de Protección Civil, nos informan sobre la emisión de la Alerta Gris por presencia del Frente Frío número 21 con lluvias y Norte, por lo que solicitamos a la población tomar medidas de prevención y seguir las recomendaciones oficiales”, expresó el Gobernador en redes.Por su parte, el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Jafett Cervantes, advirtió por la posibilidad de crecidas en ríos, así como el riesgo de deslizamientos.Explicó que se mantiene vigilancia en las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Misantla, Colipa, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, pues no se descartan precipitaciones importantes.“A su paso estarán incrementando los nublados, con potencial para nieblas, lloviznas, lluvias y tormentas, las cuales pueden generar valores acumulados del orden de los 50 a 70 milímetros”.“La masa de aire frío estará generando un evento de norte con rachas que pueden ser entre 60 y 70 kilómetros por hora y máximas de 70 a 95 kilómetros por hora, iniciando la madrugada del lunes en la costa norte y hacia el mediodía y tarde extendiéndose hacia el sur, estará elevado el oleaje, las temperaturas van a disminuir siendo más sensible del lunes hacia martes”, detallóEl meteorólogo recomendó a la población aplicar medidas preventivas ante cualquier situación, así como dar seguimiento a los pronósticos del tiempo y acatar las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.“Las temperaturas van a disminuir, siendo más sensible la jornada del lunes hacia martes, por lo anterior se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, para enfrentar los efectos que dejará el paso de ese sistema frontal”, concluyó.