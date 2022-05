Por huracanes, pescadores de Boca del Río dejan de trabajar hasta por 20 días

Pescadores de Boca del Río ya se preparan para el inicio de la temporada de ciclones y huracanes para el Atlántico, señalan que si bien no les impacta tanto como los frentes fríos, si alguno de los fenómenos afecta a la zona dejan de trabajar hasta 20 días.Las lluvias se presentan más esporádicas y en algunas ocasiones, tras el mal tiempo, llega buena pesca; sin embargo, si algún ciclón pasa cerca paraliza la actividad pesquera, dejando sin ingresos a quienes dependen de ésta.“Los huracanes no nos pegan directamente pero pasan por fuera y nos dejan el mar feo y no nos deja trabajar. Nos pega porque hay veces que son 30, 15 a 20 días que no nos deja trabajar”, señaló Margarito Enríquez Luna, presidente de la Federación de Pescadores de Boca del Río.La pasada temporada de frentes fríos fue una de las peores, consideran los pescadores, apenas empezaban a recuperar su actividad y empiezan los riesgos constantes de los huracanes.“Nos impacta porque no trabajamos, nosotros vamos al día, nos impacta más la temporada de nortes porque es un frente frío seguido uno tras otro y son 2 a 3 días que se lleva para que se componga y podamos seguir. Con un huracán tarda luego uno en trabajar una semana”, dijo Federico Ávila Cruz.Ante la alerta de lluvias, saben que deben asegurar sus embarcaciones, ponerse a resguardo y no salir para evitar riesgos.