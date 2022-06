Por inseguridad, familias de Río Blanco convierten sus casas en fortalezas

Nueve de cada diez familias asentadas en el municipio de Río Blanco han utilizado alguna medida de seguridad para su hogar, convirtiendo casas en fortalezas para inhibir el paso de la delincuencia, coinciden balconeros de la región."De cada diez trabajos de balconería que me piden, nueve son protecciones, portones, puertas reforzadas, enrejados de seguridad, puntas para bardas o chapas reforzadas", indicó Daniel Miranda, balconero desde hace 25 años.Señaló que en los últimos 15 años el robo a casa habitación obligó a las familias a invertir en protecciones para el hogar, y en su momento han compartido historias de robos que los obligan a construir jaulas o fortalezas.Daniel Miranda dijo que los clientes se preocupan por la seguridad de sus familias, pues si las ventanas, puertas o patios no tienen protecciones, los delincuentes se meten.Juan Macías Flores, balconero desde hace 28 años en la colonia Álvaro Obregón, señaló que muchas veces las familias no pueden invertir en las protecciones porque el metal es muy caro.Sin embargo, existe material reciclable que buscan en las empresas de chatarra y con ello mejorar sus condiciones de seguridad en el hogar.Reconoció que los trabajos de mejora en el hogar como son la confección de barandillas, accesorios decorativos y herrerías para terrazas ya no tienen gran demanda.Las familias ahora buscan resguardar sus bienes, pues es común el robo en casa habitación en municipios de la región.