Por “lagunas” habrá modificaciones al Protocolo Alba: Comisión de Búsqueda

Por 'lagunas' en su documento rector, el Gobierno modificará el denominado 'Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Desaparición de Mujeres, Adolescentes y Niñas' o 'Protocolo Alba'.



La encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, confirmó lo anterior debido a que desde el inicio el Protocolo incluyó a fuerzas de seguridad y autoridades, pero no al ente encargado de coordinar la localización de personas desaparecidas.



"Estamos atendiendo, estamos en espera de los protocolos a nivel nacional y en el tema de Protocolo Alba estamos trabajando para incluir a la Comisión de Búsqueda en este protocolo", dijo.



La servidora explicó que el protocolo se publicó el 30 de noviembre de 2018 y en ese entonces, se contempló la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, a nivel estatal y federal, la Policía Municipal, la Dirección de Tránsito y la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (DIF); pero no la Comisión Estatal de Búsqueda.



La funcionaria estatal no señaló la fecha en que podría emitirse el nuevo decreto que permita las modificaciones necesarias para poner en marcha el Protocolo Alba.