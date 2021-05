Por Montse, hay apoyo internacional; daremos con Marlon: Familia

Monse no va a ser una cifra más, advirtió el tío de la joven que fue asesinada a golpes presuntamente por su novio , Marlón "N", en Boca del Río.La familia confía en que se hará justicia, porque además de la Fiscalía General del Estado, hay apoyo de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos que coadyuvan en el caso.Luis Bendimes indicó que la población también comparte la indignación con la familia y se ha volcado a buscar a Marlon.Sobre el presunto feminicida, se ha reportado que lo han visto en otros países, aunque esto ha resultado falso. Sin embargo, a través de las redes sociales se sigue difundiendo la recompensa para dar con su paradero.“Hubo un momento en el que nos dijeron que estaba en Colombia y se boletinó y no, el pueblo y las redes sociales se volcaron hacia Colombia porque estamos desesperados y así como nos han dicho de situaciones, nos han dicho miles, y cualquier parecido en seguida dicen: aquí está”.Agradeció que a nivel internacional, el caso de Montse se ha dado a conocer y ha ayudado a que muchos escuchen el mensaje de cero violencia y de justicia a las mujeres agredidas o asesinadas."Hemos recibido apoyo de organismos internacionales, nuestro lema es cero violencia, justicia social. De grupos feministas y de derechos internacionales de Derechos Humanos, de Washington, de Chicago, de Texas, de Los Ángeles, Chile, Venezuela, hemos recibido mucho apoyo internacional".Insistió en que sí han tenido respuesta por parte de las autoridades, sin embargo, no hay avance para la localización del presunto responsable del feminicidio,