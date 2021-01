Por muerte de líder, se retrasó entrega de apoyos para pescadores de Veracruz

Por el fallecimiento del presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Pesquera y Acuícola del sur de Veracruz y el proceso para nombrar a su sucesor, se retrasará la entrega de apoyos de algunos programas federales y estatales que ya habían sido gestionados para el sector.



Se trata de insumos domésticos y equipo como congeladores, GPS y motores, explicó el director de Vigilancia de la cooperativa “Miguel Alemán”, en Coatzacoalcos, Esteban Quintana de la Cruz.



Detalló que, de acuerdo con los estatutos, los representantes de las más de 22 corporaciones de esta zona votarán para elegir al sucesor de Rosendo Quintana de la Cruz.



“Tras el fallecimiento, vienen los cambios de directivos para saber quién va a tomar las riendas de este asunto, aún no se tiene una fecha pero no tiene que pasar de este mes porque hay proyectos atrasados que tenemos que sacar, tienen que ser del mismo gremio los que quieran ocupar el cargo”, explicó.



Detallo que hay alrededor de tres representantes interesados en ocupar el cargo pero será el mismo gremio, a través de su trayectoria y conocimiento para apoyar a los trabajadores de mar.



“El que tenga más conocimiento es el que va a llevar a cargo esto, la verdad hay como dos o tres que son muy efectivos y sobre eso vamos, aquí no hay ni dedazo, ni nada, aquí hay una elección y es un proceso muy democrático”, detalló.