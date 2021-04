Por nerviosismo de perder, MORENA interpone recursos en contra de la Alianza: Américo

“Si por cada barda que pintaban haciendo mención de la Cuarta Transformación, se hubieran tapado baches, creo que esa opción política hubiera tenido mucho mayor respaldo”, expresó el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD a la Diputación Federal por Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, ante la denuncia presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con la que buscan afectar su candidatura.



Al ser cuestionado al respecto, calificó como “nerviosismo” el recurso legal que interpuso este partido contra su aspiración de arrebatarle la curul en el Congreso de la Unión al actual legislador Rafael Hernández Villalpando, quien va por su reelección el 6 de junio.



“Hemos sido notificados de algunas quejas en materia electoral. Se explica el nerviosismo que hay pero yo lo que pediría es que haya respeto para todos, que tengamos piso parejo. La verdad es que sí he visto con preocupación cómo se violenta la ley pero los xalapeños harán muy bien en poner en su justa dimensión lo que vemos alrededor de Xalapa”, expresó.



En entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.tv, reiteró que durante meses estuvo “tapizada” toda la ciudad con este tipo de barbas “alusivas a una campaña que inició desde hace mucho tiempo”, “las bardas de 4T tienen meses ya pintadas por todo Xalapa y son alusivas precisamente a MORENA”.



Por ello, dijo que se debe trabajar respetando la ley, porque quienes aspiran a ser legisladores deben saber que harán leyes, tanto las proponen como las abrogan o derogan en su caso.



Dentro de sus compromisos como representante popular en la Cámara Baja de San Lázaro, aseveró que los capitalinos van a contar “con un diputado que se acerca, que vive aquí, muy importante que nunca he dejado de hacerlo. Con un diputado que se siente orgulloso de Xalapa y que defiende la ciudad, que defiende su presupuesto y que siempre estará atento para regresar a escucharles”.



Además de trabajar en pro del personal de la Salud que está en la primera línea de batalla luchando contra el Coronavirus, Zúñiga Martínez añadió que trabajará también por el desarrollo económico en la Capital veracruzana.



“Desde la Cámara de Diputados se deben establecer políticas públicas para ayudar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se debe recuperar la viabilidad económica y el desarrollo de este país? ¿Cómo podemos hacer que la inversión pública ayude a todos?”, precisó.



Por otro lado, acotó que se debe atender el tema de la seguridad, lamentando la extinción de fideicomisos que tenían que ver con el fortalecimiento de los municipios y con los que podía dotársele de elementos para pagar bien a los policías y prepararlos mejor.



“La ciudad más segura no es la que tiene más policías, sino donde menos se delinque. Eso tiene que ir aparejado con el desarrollo económico. También con la posibilidad de tener policías, siquiera uno por cada 2 mil habitantes, uno por cada mil habitantes; un policía de cercanía o policía de proximidad que sea elementos distintos de los estatales y que también coadyuven con los nacionales que ahora se le denomina Guardia Nacional”, planteó.



Como candidato de la Alianza opositora “Va por México”, manifestó preocupación por la juventud xalapeña que ha exigido que se fortalezcan las políticas públicas para la utilización de energías limpias y renovables y que ya no se utilicen recursos energéticos como el carbón o como el combustóleo para la generación de energía eléctrica.



Otro aspecto que desde su punto de vista se debe atender en la Cámara de Diputados Federal, es el relacionado con el Federalismo y el equilibrio de poderes y contrapesos.



“Que dé certidumbre que habrá una persona institucional que va más allá para resguardar precisamente las instituciones y que va a trabajar porque en este país se respete la democracia, porque en nuestro país se fortalezca el Federalismo y haya una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, enfatizó.



Criticó que se les olvide que no son niveles, por lo que el municipal no está supeditado al estatal, ni éste al nacional, “cada uno tiene atribuciones, cada uno es un orden de gobierno que debe tener respeto y debe tener un marco legal en el cual pueda trabajar y conseguir que sus atribuciones sean reales y de utilidad pública”, finalizó.