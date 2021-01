Por no tener quién respondiera por él, echan a indigente del Hospital Regional de Coatzacoalcos 

Al no contar con familiares que respondieran por él, un indigente fue echado a la calle tras haber permanecido media hora internado en el Hospital Regional de Coatzacoalcos.



Fue la noche del martes, cuando el personal de Protección Civil auxilió al indigente sobre la calle Corregidora y lo trasladó al nosocomio dónde solo lo tuvieron media hora y lo sacaron a la calle donde comenzó a convulsionar.



Por ello se fue a una de las aceras dónde estuvo tirado toda la mañana a pleno sol, de no ser por los usuarios del hospital que denunciaron en las redes sociales el hecho no le habrían prestado auxilio.



Alrededor del mediodía, elementos de la policía municipal lo movieron al camellón central donde lo recargaron en un árbol de almendras.



Mientras que elementos de la Cruz Roja llegaron al lugar para, de nuevo llevar al indigente al hospital donde a regañadientes los empleados lo recibieron pero en todo momento preguntaban quién se haría responsable.



La indolencia de las autoridades de salud fue tanta que pidieron la presencia del personal de Protección Civil para que alguien se haga cargo, por lo que se espera que el DIF municipal o algún político se haga presente para respaldar a esta persona.