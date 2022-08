Por pandemia, avance en alfabetización de veracruzanos fue “modesto”: IVEA

El director general del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), Héctor Amezcua Cardiel, admitió el "modesto avance" que se ha tenido en la alfabetización en el Estado, atribuyendo esto a la pandemia de COVID-19, que impidió realizar las acciones de enseñar a leer y escribir de manera presencial.En entrevista previa a la firma del convenio entre esta institución y el Ayuntamiento capitalino, comentó que se están atendiendo a unos 7 mil xalapeños que se encontraban en el rezago educativo."Avanzamos (en la alfabetización), pero el avance ha sido modesto. En el caso de Xalapa avanzamos con 7 mil personas en total en el rezago educativo, suena bien, pero es muy modesto todavía", expresó.Amezcua Cardiel indicó que en los últimos años se logró alfabetizar a 50 mil pesos en todo Veracruz, pero otras 517 mil siguen en el analfabetismo, mientras que en Xalapa la cifra se ubica en 10 mil 591."Cuando yo entré eran 563 mil personas hace tres años, son cerca de 50 mil, pero vean la cantidad todavía (sin alfabetizar), 50 mil no dice nada. Y en el caso de Primaria y Secundaria (no terminada) tenemos todavía un millón 200 mil personas", refirió.El titular del IVEA añadió que en cuanto a los capitalinos sin primaria terminada la cifra se ubica en 26 mil 140 y sin secundaria terminada 48 mil 300.Además, explicó el avance modesto a que la alfabetización es un proceso que toma entre 6 y 8 meses aproximadamente, por lo que el IVEA se está abocando a atender a estar personas, que según él, de acuerdo a su ritmo y posibilidades va terminando sus estudios poco a poco."Sí vamos avanzando, pero si no hubiésemos tenido pandemia, podría presumir otros números", precisó el funcionario estatal.Cabe recordar que en 2021 la Capital del Estado ocupaba el segundo lugar en analfabetismo, después de San Andrés Tuxtla, con 12 mil 245 personas, por lo que el avance en la enseñanza de la lectura y escritura favoreció en los últimos meses a poco más de mil 650 personas.