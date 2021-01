Por pandemia, cancelan 114 aniversario de los Mártires de 1907 en Río Blanco

El alcalde David Velásquez Ruano informó que, debido a la pandemia, la conmemoración por el 114 aniversario de los Mártires de 1907 podría suspenderse o realizarse de forma muy reducida para evitar riesgos.



Mencionó que al momento no se tiene una propuesta definitiva por parte de la Secretaría del Trabajo.



El edil destacó que se busca anteponer la salud de los ciudadanos y para evitar focos de contagio la conmemoración pudiera ser una ceremonia muy sencilla y con pocos asistentes.



Indicó que esta fecha es muy importante no sólo para Río Blanco, sino para la región, por lo que incluso se había mencionado la posibilidad de que acudiera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero si se llegara a dar, sería para depositar una ofrenda floral en un acto privado sin público.



El presidente señaló que, a fin de no dejar pasar esta fecha, junto con la asociación civil Centro de Imaginación, Inteligencia, Investigación y Desarrollo para el Aprovechamiento de las Energías Renovables (CIIIDAER) se llevará a cabo una exposición fotográfica al interior de la ex fábrica textil de Río Blanco con imágenes inéditas.



Comentó que debido a que esas fotografías tienen valor histórico, el acceso será muy restringido y se programarán citas para entrar, además de que se cuidará que en el interior no haya más de 150 personas al mismo tiempo.