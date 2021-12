Por pandemia, cayeron donaciones para rotarios

El presidente de Fondo Unido Rotario de México (FURMEX), Reiner Kurt Jahn, lamentó que socios de esta agrupación murieron por COVID y las donaciones disminuyeron."Nosotros tenemos 40 socios, cuatro de nuestra organización fallecieron por COVID-19. Por este impacto de la pandemia, para los clubes rotarios no ha sido nada fácil mantener el nivel de la membresía por falta de dinero", dijo.Indicó que también disminuyeron las donaciones y los recursos que hasta cierto punto se tuvieron destinados para proyectos en escuelas pero no pudieron ejercerse."Hay ciertos proyectos pero no se pudieron hacer por la pandemia. Tuvimos varios proyectos con primarias y escuelas pero están cerradas. Se trataban de proyectos de agua y algunos otros aspectos que no se pudieron realizar ya en los municipios".Indicó que en la actualidad algunas organizaciones que les ayudaba no están apoyando por falta de recursos económicos, por lo cual se está buscando más ayuda en Estados Unidos y en Canadá."Estamos en proceso de buscar nuevos aliados en el norte de nuestro continente".