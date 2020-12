Los Súper Caracoles, grupo musical que también se vio afectado por la pandemia COVID-19, lanzaron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que se les apoye de manera económica agendando eventos cuando el semáforo epidemiológico lo permita.



El vocalista Roberto Contreras, “La Sombra”, señaló que todos los grupos tuvieron que buscar alternativas para subsistir y en el caso de Los Súper Caracoles, algunos de sus integrantes tuvieron que vender productos de primera necesidad y antojitos.



“Los Caracoles, al igual que muchísimos grupos, este mes, cumplimos 9 meses de no tener trabajo. Yo puse a la venta hamburguesas, garnachas, verduras, legumbres, con eso nos hemos estado sosteniendo. Esto tarde que temprano se tiene que reactivar, creemos que no es el momento de hacerlo. No estoy pidiendo nada gratis, les quiero pedir y creo que ellos lo pueden hacer, es que nos compren unas tocadas y que mediante contrato, las paguemos a futuro. Cuando esto se abra nuevamente, ¿por qué no hacer festivales de la cumbia? Que nos contraten a futuro”.



Comentó que todos los grupos musicales necesitan que los Ayuntamientos y el Gobierno Estatal, por medio de recursos, permitan que éstos esperen más tiempo antes de que se autorice retomar los eventos masivos.



"Nos quedamos con una fuerte deuda en el banco. Si los Alcaldes y el Gobernador nos dan trabajo, nos adelantan el pago, nosotros podremos pagar a músicos y equipo y cuando nos llamen, nos comprometemos a pagar la fecha que nos estipulen".



Además, invitó a su próximo concierto virtual "¡Adiós año viejo, no más no me grites!" el día 31 de diciembre, a través de las redes sociales de Los Súper Caracoles, pues celebrarán sus 45 años de trayectoria.