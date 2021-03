Por pandemia, se pospuso Tren Ligero en Xalapa; ya no habrá “Secretaría del Mar”

El proyecto de Tren Ligero para Xalapa enfrenta un atraso, ya que el recurso para iniciarlo se destinó al rubro de salud para hacer frente a la pandemia por el COVID-19, reconoció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al adminitir que varios proyectos se vieron afectados por el Coronavirus, como la creación de la Secretaría del Mar, la cual al parecer no se realizará.



El Mandatario estatal adelantó que este miércoles se reunirá con un grupo de empresarios para determinar la posibilidad de invertir para dar continuidad al Tren Ligero en la Capital del Estado.



“Voy a tener una reunión con empresarios, el Tren Ligero se está quedando rezagado por la pandemia, los recursos se destinaron para la pandemia. (…) Buscamos alternativas, una inversión público-privada; sólo un proyecto ejecutivo podría costar más de 350 millones de pesos”, dijo.



En este sentido, dijo que fueron varios los proyectos afectados como convertir el Instituto Veracruzano de la Cultura en la Secretaría de Cultura o la creación de la Secretaría del Mar. Sobre ésta última, reconoció que al parecer no se podrá conformar.



“No sólo es el Tren Ligero, hay varios proyectos pospuestos como elevar el IVEC a Secretaría. La Secretaria del Mar, se los adelanto, no se hará, se requieren recursos”, dijo.



Finalmente, adelantó que se llevará a cabo un programa de construcción de inmuebles en Xalapa, para albergar a dependencias que pagan rentas y con ello lograr un ahorro en el futuro.



“Vamos a darle prioridad a la construcción de edificios para dependencias que rentan”, concluyó Cuitláhuac García Jiménez.