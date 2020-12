Por participar en política, en México eliminan a las mujeres

En México, “eliminan” a las mujeres por el simple hecho de participar con su comunidad, afirmó la académica de los posgrados de Antropología y Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marcela Lagarde y de los Ríos.



Al ofrecer la conferencia "Seguridad y derechos humanos de las mujeres y las niñas", la investigadora citó el caso de la edil de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, víctima de violencia feminicida.



Dicho ejemplo es parte de mujeres asesinadas por el hecho de participar en los gobiernos de su comunidad o en su entidad. “Y que fueron eliminadas a través de violencia política”.



"(Gisela Mota) fue aniquilada por armas de alto poder y los ejecutores llegaron y despertaron a toda la familia, una familia extensa, náhuatl de Morelos. A esta colega Alcaldesa, madre de tres hijos e hijas, la ejecutaron en su domicilio y fue un golpe múltiple, para que éstos presenciaran el aberrante crimen".



A pregunta expresa, Marcela Lagarde evitó abordar el tema de las presidentas municipales de Jamapa, Florisel Ríos Delfín y Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, ambas de Veracruz, por carecer de conocimiento acerca del contexto de estos crímenes.



No obstante, expuso que los feminicidios en México implican una violencia desmedida contra víctimas desarmadas e indefensas.



Lagarde de los Ríos también criticó la persistencia de una "pandemia" de violencia contra niñas y mujeres, incluso desde antes de las medidas de confinamiento por el COVID-19.



Por ello, reprochó la insuficiencia de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al no contemplar acciones contra la violencia machista.



"La ley no tiene ese lenguaje, no habla de combate, habla de erradicar la violencia contra mujeres y niñas y de intervenir para eliminar condicionamientos sociales, nichos de violencia", dijo, aunque admitió que el propio estatuto sí contempla la eliminación de las desigualdades de mujeres con hombres.



Lagarde de los Ríos citó el caso de la indígena náhuatl Ernestina Ascensio, originaria de la sierra de Zongolica, víctima de abuso sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano.



"Es un caso brutal y sucede por la enorme impunidad en nuestro país y por el enorme poder machista y patriarcal de los hombres en la sociedad y la cultura"



Urgió, por lo anterior, a emprender acciones civiles, educativas, laborales y económicas para quitar el poder y la impunidad "brutal" de los hombres, así como garantizar espacios libres de violencia.



"Porque (los hombres violentos) no violentan una vez, sino a lo largo de su vida, violentan más en ciertas comunidades, las sociedades saben dónde hay peligro y dónde no podemos incursionar".



La investigadora recalcó la continuidad de la discriminación contra las mujeres y contra las niñas, estas últimas descritas como las personas "más silenciadas y más invisibilizadas" al sufrir formas de riesgo para su libertad y para su vida.



Por lo anterior, enfatizó en la tarea de la sociedad de dar seguimiento a las condiciones proporcionadas del Estado para garantizar a mujeres y niñas el derecho a una vida libre de violencia.



"Es violento cuando el Estado es omiso, negligente, cuando instituciones del Estado se resisten a realizar sus funciones y trabajos para garantizar la vigencia del conjunto de derechos humanos y que deben ser conocidos por las mujeres y las niñas en general".



Lagarde participó de manera virtual en el "Foro de Seguridad Ciudadana, mejores prácticas hacia una zona metropolitana segura", organizado por la Universidad Euro Hispanoamericana.