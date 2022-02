Por perseguir a sujeto, policías de Ixtaczoquitlán dispararon contra hogar, acusan

Habitantes de la localidad de Cuautlapan denunciaron un abuso de autoridad por parte de policías municipales, ya que comenzaron a perseguir a un vecino porque su auto trae placas de otro Estado y al llegar la persona a su vivienda le dispararon, sin importar que había niños en el lugar.Señalaron que estos hechos causaron temor entre la población, ya que todo fue a pleno día.Indicaron que lamentablemente no es la primera vez que se da un abuso por parte de los elementos policiacos, pues a cualquier ciudadano que detienen le roban sus pertenencias.Incluso, una señora comentó que en una ocasión detuvieron a su hijo y le robaron su celular.De acuerdo con las autoridades, sí hubo la persecución de un masculino a quien se marcó el alto pero no se detuvo y emprendió la huida a bordo de su vehículo.Según se informó, los elementos dispararon al aire para que se detuviera esa persona pero se bajó del vehículo y se introdujo a una vivienda, de donde salieron sus familiares para evitar que lo detuvieran.No obstante, al no haber orden de cateo, los policías ya no pudieron hacer nada.Por su parte, los ciudadanos mostraron que había agujeros de balas en una ventana de la vivienda, mientras otros señalaban que habían escuchado disparos en repetidas ocasiones por lo que incluso parecían cohetes.