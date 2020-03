Por presión de sindicatos, SEV siempre sí suspende labores en oficinas

Luego del amago realizado por los agremiados de las delegaciones D-III-1, D-III-2 y D-III-5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de parar labores en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por los riesgos ante el coronavirus, las autoridades educativas determinaron suspender las actividades para todos los trabajadores, estableciendo guardias para atender a quien llegue.



Y es que el pasado lunes, Arturo Vásquez Hernández, Oscar Raúl Arguelles Loyola y Karina Olivares Velázquez, secretarios generales de las delegaciones sindicales mencionadas, solicitaron al titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, una audiencia para determinar las acciones a seguir pero debido a que no los recibieron, acordaron manifestarse este martes.



Recordaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE acordaron desde el pasado 17 de marzo suspender todas las actividades en las diferentes dependencias educativas, sin embargo, el titular de la SEV, el domingo pasado, anunció que las actividades administrativas no pararían ni el Consejo Técnico Escolar, el cual se desarrollaría el pasado lunes.



Ante la situación, las dirigencias de las secciones 32 y 56 del SNTE recomendaron a sus agremiados a no asistir al mismo, en tanto que el personal que labora en las oficinas administrativas de la SEV debería acudir a sus labores cotidianamente.



En entrevista, Arguelles Loyola, secretario general de la Delegación D-III-2 de la Sección 32, dijo que en la plática sostenida este martes con funcionarios de la SEV, se acordó suspender las actividades administrativas en las áreas que no fueran necesarias y establecer guardias en aquellas en donde sí se requiere personal para atender el rezago administrativo que se tiene en la Secretaría.



Explicó que en áreas como la Coordinación de Delegaciones, Escuelas Secundarias Generales, Secundarias Técnicas, Telesecundarias, Educación Primaria, Educación Especial, Indígenas, por citar algunas, nada más se establecieron las guardias con personal de reciente ingreso y que no enfrenten ningún problema de salud.



Para el caso de los trabajadores con problemas de hipertensión, diabetes o que presenten cuadros de enfermedades pulmonares, como gripe o tos, entre otras, de antemano se les pidió recluirse en sus domicilios, en lo que resta de la cuarentena, si es que no se emite otra disposición sobre el particular.



En las oficinas centrales de la Secretaría y las que se ubican en toda la ciudad, laboran más de 3 mil empleados, de los cuales, unos 2 mil están en el kilómetro 4.5 de la carretera Xalapa-Veracruz y por el hacinamiento en el que se encuentran, corren más riesgos de sufrir un contagio.



De ahí la petición al titular de la SEV de establecer mecanismos de protección a todos ellos y acogerse a la norma laboral vigente en su artículo 132, fracción XIX que establece que en caso de emergencia sanitaria, fije la autoridad competente proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria.



Finalmente, recomendó a los agremiados que utilicen el asueto para establecer las medidas sanitarias correspondientes en su hogar y familia, para enfrentar con éxito el problema de salud que el coronavirus está provocando en todo el país y más ahora que ya estamos en la Fase II y confió que la autoridad educativa no ejerza ninguna represalia en contra de los sindicalizados, como ha ocurrido en otras ocasiones.