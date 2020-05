Por primer contagiado de Coronavirus, Chalma cerrará accesos al Municipio por las noches

En las últimas 24 horas, en Chalma ha comenzado un “toque de queda” a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana siguiente, debido al alza de casos positivos y defunciones existentes en la ciudad de Huejutla del estado de Hidalgo. Según la alcaldesa, Mariana Galván, la cercanía puso en riesgo a la población de su Municipio y ahora ya tienen el primer caso positivo confirmado por el Sector Salud a nivel estatal.



La Edil ha manifestado que deben blindar los accesos a su municipio, de acuerdo al reporte del sector salud, el Estado con el que tienen colindancia ya presenta casos y deja vulnerable a pobladores de las localidades de El Pintor, Las Pilas y Chapopote; no obstante, la cabecera Municipal que trasciende con personas que laboral entre ambos municipios.



“Estaremos redoblando esfuerzos. Estamos pidiendo la población que se sume a la disposición que por Cabildo hemos tomado. Esta realidad ya nos alcanzó y estamos a tiempo para evitar que estas cifras no se disparen y lograr proteger más a nuestra población. Comienza a partir de hoy el toque de queda, desde las 9 de la noche se cierran los accesos al Municipio. Se va a procurar que también ocurra en las localidades colindantes con Hidalgo. Esa tarea la estarán coordinando los agentes municipales”, aseveró Galván Argüelles.



La munícipe solicitó a los transportistas llevar a cabo las medidas de higiene. También exhortó a quienes se trasladan entre Huejutla de Reyes, Hidalgo, y Chalma, extremar medidas sanitarias.



“Pedir a los compañeros de transporte público que se dedican a dar servicio, el uso de cubrebocas, de gel antibacterial y de guantes. Esperamos que los usuarios hagan lo mismo. Cada chofer debe recordar a cada pasajero a los que se presta servicio”, expuso.



Recalcó que se está dificultando hacer el exhorto entre la población, debido a que sigue escéptica de esta pandemia, ignorando recomendaciones a pesar de los más de 14 casos positivos que son detectados en Huejutla y el primer caso en Chalma.



“Aunado a la problemática (de la pandemia), es la actitud de los ciudadanos. A estas alturas, la gente no cree lo que está sucediendo. Y con todo la pena, no vamos a detenernos porque es para bien de todos los chalmenses”, concluyó.