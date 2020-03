Por primera vez en 10 años, los tianguis de Fortín dejaron de trabajar

Desde hace más de 10 años, los cinco tianguis que se colocan cada miércoles en Fortín habían trabajado de manera continua. Este miércoles, por primera vez, no trabajaron ante la contingencia que se vive por el COVID-19.



Vendedores se dijeron molestos pues explicaron que las autoridades municipales les notificaron horas antes de que se instalaran.



"Es un golpe bajo para la economía popular y regional, sobre todo por los empleos de manera directa e indirecta que se generan cada miércoles, en otros lados están funcionando los mercados y acá no sabemos con qué criterio nos cerraron", dijo el líder del tianguis Siglo XXI, Raymundo Díaz Mota.



Expuso que los comerciantes habían adquirido gel antibacterial, cubrebocas y guantes, lamentablemente no los dejaron trabajar.



En esta zona, son más de 500 comerciantes los afectados, quienes no se prepararon para hacer frente a esta situación y no saben qué van a hacer ante la medida que tomó el alcalde Antonio Mansur Oviedo, de cerrar todos los tianguis.



Finalmente, explicó que buscarán dialogar con las autoridades municipales para ver la manera de trabajar sin afectar a la población.