Por primera vez en 31 años, CANACO suspende sorteo anual en Córdoba

Por primera vez, después de 31 años, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) no realizará su gran sorteo anual con el cual buscan incentivar la economía en la región de las altas montañas.



Uno de los motivos es que la Secretaría de Gobernación paró actividades por la pandemia de Covid-19 y no hay los permisos para ello, explicó el presidente de la cámara empresarial Carlos Lara.



Consideró que es un golpe para el comercio local, al reiterar que se trata de un evento para incentivar las compras.



Reconoció que vienen arrastrando una situación económica complicada por el coronavirus y el sorteo los ayuda, pero la estrategia más local, es decir, sólo para Córdoba y que no necesita tanto papeleo.



"Vamos a hacer una mecánica local, con más promoción porque sí es necesario recuperar la economía".



Lamentó que después de 31 años no haya dado tiempo de organizar el sorteo anual que dejaba derrama económica importante para varios municipios de la zona centro.