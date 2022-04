Por su tamaño, será complicado federalizar nómina del magisterio de Veracruz: SEV

Por tener Veracruz la segunda nómina magisterial más grande del país será complicado que se federalice, manifestó Ariadna Selene Aguilar Amaya, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.Reconoció que la intención del Gobierno de la República es federalizar la nómina del magisterio y ha iniciado con las entidades más pequeñas, como Michoacán.Sin embargo, agregó, la nómina del magisterio de Veracruz es muy compleja y federalizarla llevará “bastante tiempo”.Expuso que parte de la nómina magisterial está federalizara, aunque desde hace dos años se comunicó a Veracruz la intención de federalizarla por completo, pero consideró que no será en esa primera etapa ni en este año.No obstante, expuso que la entidad está lista para cuando la Federación lo diga.“Siempre hemos sido muy transparentes ante la Secretaría de Educación Pública y nos apegados a la normatividad federal; en este caso no hemos sido requeridos todavía, pero en el dado caso de que así sea, vamos estar listos”.Insistió que es complicado que la nómina de Veracruz se federalice y hasta el momento no se tiene instrucción al respecto.