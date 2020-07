Por teléfono, médicos voluntarios atienden a pacientes de COVID-19, en Coatzacoalcos

Los enfermos de coronavirus de Coatzacoalcos y la región sur de Veracruz cuentan con la línea de asistencia de Coatza COVID 800 953 1503, un centro de llamadas que integra un conmutador con 50 líneas en las que los pacientes son asistidos de manera gratuita por 20 médicos, quienes realizan una evaluación temprana de su situación, les pueden prescribir un tratamiento y, en caso de ser necesario, los vinculan a los centros hospitalarios correspondientes.Esta iniciativa surgió por parte del colectivo "Todos Unidos por Coatza" y originalmente empezaron a trabajar con diez médicos pero casi de inmediato se sumó la asociación civil "Te Queremos Ayudar", que nos está respaldando con otros diez profesionales de la salud, explicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Región Sur del Estado, Esteban Enríquez España.Por su parte, un equipo de maestros y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) fue el encargado de desarrollar la plataforma en la que se registra a los pacientes, ya que al inicio se les hace un cuestionario con preguntas programadas por los doctores para conocer características básicas, como estatura, peso y si tienen alguna otra enfermedad, entre otras, añadió.El funcionamiento de Coatza COVID es muy sencillo, al llamar al teléfono 800 953 1503 un conmutador digital recibe a las personas, quienes proceden a responder el cuestionario y se les comunica con un médico que les da todas las recomendaciones pertinentes para ellos y su familia y les puede prescribir algún tratamiento.Posteriormente, los pacientes que reciben atención son supervisados para ver su evolución y decidir si es necesario que se cambie su medicación. En el caso de que sus síntomas se agraven, se les recomienda acudir a un hospital COVID.Esteban Enríquez comentó que esta idea surgió porque detectaron que había enfermos sospechosos de Coronavirus que estaban relativamente bien, con pocos síntomas, quienes acudían a los servicios de salud y los mandaban a su casa con la única recomendación de tomar paracetamol y permanecer aislados y a los pocos días ya estaban graves y requerían urgentemente ser internados y hasta intubados.Derivado de lo anterior, dijo, se busca que toda esta gente que no requiere hospitalización y que no le dan la debida asistencia médica porque no presenta síntomas muy graves, tenga un lugar al que comunicarse, en el que profesionales les hacen todas las recomendaciones necesarias, se les prescribe el tratamiento debido y se les monitorea para ver cómo se desenvuelven.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que, aunque la línea de asistencia entró en funcionamiento el pasado 7 de julio, ya cuenta con un gran éxito, puesto que atiende a más de 30 personas de manera diaria.Consideró que la atención profesional de estos médicos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que una reacción tardía, complicada por la automedicación, puede traer consecuencias graves para el enfermo.“Esperamos de esta forma salgan adelante más pacientes, porque nuestra intención es salvar vidas y reducir el índice de mortandad en Coatzacoalcos, que hasta ahora se ha estado ubicando entre el 20 y el 25 por ciento, para hacer un poco la tarea que el Gobierno y los Servicios de Salud no están haciendo”.También se busca que, al recibir una atención oportuna y la medicación adecuada, disminuya el número de pacientes que requieren hospitalización por COVID-19, lo que permitirá contar con más espacios para atender a las personas que lo necesitan, añadió.En representación de la agrupación "Todos Unidos por Coatza", invitó a todos los médicos que estén dispuestos a colaborar con esta plataforma a que se comuniquen a la misma línea 800 953 1503 o directamente con el Consejo Coordinador Empresarial, ya que en esta primera fase se está trabajando en un horario de las 8:00 a las 20:00 horas pero la intención es que sea las 24 horas.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/