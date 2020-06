Por trabas de la 4T, Veracruz pierde proyecto millonario de central eléctrica

De acuerdo con el diario Reforma, la empresa española Iberdrola canceló una inversión de mil 200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan, la cual habría representado 2 mil empleos para la región.



Citando al alcalde panista de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, se expuso que Iberdrola informó que su decisión está motivada por los desacuerdos con la CFE, a partir de la nueva política gubernamental en materia energética.



Según la información, el proyecto se trataba de una central de ciclo combinado de mil 204 megawatts.



Se destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador endureció sus críticas hacia Iberdrola, a la que acusó de poseer la mitad del mercado particular de generación de energía eléctrica en el país.



El Ejecutivo federal señaló que los ataques hacia la política eléctrica de su Gobierno eran promovidos por la empresa española.



La construcción comenzaría en julio y formaba parte de un plan de inversión en el país por 5 mil millones de dólares en México pero según el munícipe, ya fue cancelado.



"El pasado jueves estuvieron los directivos aquí conmigo y me dieron la mala noticia: que les habían ordenado retirarse, porque llevaban nueve meses intentando tener el contrato y no tuvieron respuesta favorable", explicó.



La empresa ya contaba con el permiso de interconexión con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), sin embargo, faltaba el acuerdo con la CFE para el suministro de gas natural, a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan.



Al no obtener el permiso, el proyecto no resultaba viable y por ello lo cancelaron. Según Reforma, Iberdrola no ha dado una postura oficial al respecto.