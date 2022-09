Por un asesinato en Xalapa, no vamos a calificar a todo el Gobierno: SSP

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que Xalapa se mantiene en “Código Rojo” para dar con los asesinos de la Subdirectora de la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, crimen ocurrido la mañana de este miércoles.Garantizó que este caso y el homicidio de un hombre y una menor en Hidalgotitlán no quedarán impunes.“Traemos carpeta de investigación abierta, traemos ya buenos datos, estos hechos no van a quedar impunes, vamos a dar con los responsables. En Xalapa tenemos todavía ahorita un operativo trabajando. Estamos hablando de un mayor de edad fallecido y un menor lesionado en la pierna”, dijo.En breve entrevista en Boca del Río, Gutiérrez Maldonado señaló además que la Fiscalía General del Estado ya tiene líneas de investigación.Pese a estos hechos, aseveró que Veracruz mantiene buenos resultados, con la disminución del delito de homicidio doloso y por crímenes como el de Xalapa no se debe calificar toda la administración.“Ayer salieron los resultados y nos encontramos en homicidio doloso en el lugar número 18 y los lugares que están más adelante son estados mucho más chicos que Veracruz. No por un hecho de un día, vamos a calificar toda la administración, lo que sí es que son hechos muy tristes porque en los dos casos en uno hay un menor fallecido y en otro un menor lesionado”, finalizó.