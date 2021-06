Por veda y pandemia, pescadores de Alvarado viven “situación crítica”

Unos mil pescadores del pueblo de la laguna Camaronera, ubicado en el municipio de Alvarado, a unos 158 kilómetros de Xalapa, la Capital de Veracruz, lanzan un llamado de auxilio a las autoridades ante la crítica situación que viven, no sólo porque cada vez hay menos especies, también por la imposición de las vedas del robalo y el camarón y por los efectos de la pandemia del COVID-19 que paralizó la producción pesquera.



Los trabajadores del sistema lagunar lamentan el desinterés de las autoridades, particularmente las del Ayuntamiento de Alvarado que preside Bogar Ruiz Rosas, quien tiene olvidados a los pescadores. “Prometen antes de llegar a la silla, al poder; vienen, prometen, regalan pero a la hora de que ya están en el poder se olvidan del pescador”, sostuvo Adolfo Yépez Fernández.



Leopoldo Sánchez Hernández, “Polo”, describe la situación que viven como “muy crítica, crítica, crítica; no hay mucha pesca, entró la veda y estamos prácticamente en bancarrota”.



— ¿Les han ayudado las autoridades?

- Hasta ahorita, no. Nadie, nadie, nadie. Prácticamente nos han dejado completamente solos.



“Polo” lanza una llamada, desesperada, de auxilio. “Necesitamos un apoyo económico para salir adelante, porque de verdad está crítica la situación, por todo lo que ha pasado. Todos los días tenemos que comer. No podemos pescar. Imagínese el camarón que es lo más fuerte de nosotros. Aquí vivimos de la pesca del camarón y ahorita está en veda”, insiste.



— ¿Hay otra manera de ganarse la vida?

- Con el pescado pero no hay tampoco, está crítico también.



Leopoldo Sánchez comenta que mientras todos los políticos andan prometiendo y prometiendo para llegar a los puestos de elección popular, los mil pescadores de Camaronera, que surten de pescados y mariscos a Alvarado y al puerto de Veracruz, han sido olvidados. “Necesitamos un apoyo económico ahorita, porque los políticos llegan a la mesa, se sientan y se olvidan de los pescadores”.



Alfredo Fernández Carmona, pescador desde hace 25 años en la laguna Camaronera, nos sube a su lancha para recorrer el sistema lagunar y explicarnos las dificultades de la pesca en esta época. “Estaremos en veda de camarón por mes y medio pero ahorita tenemos como unos dos meses que el camarón está escaseado”.



Esa escasez de camarón, explica, se debe al dragado de un canal que conecta con el mar, “ese tubo estuvo cinco años sin dragarse; estaba tapado y no dejaba pasar la larva del camarón; hasta ahorita que se abrió, se está reponiendo la larva. Vino la Marina, fue un proyecto para los pescadores de la laguna de Camaronera y ya está abierto y ya está pasando la larva”.



“Eso es lo que nos ha afectado. Aparte del camarón, aquí se cría mucha clase de pescado, la jaiba, camarón prieto, ostión, robalo, trucha, sargo. De todo, gracias a Dios, un poquito. Pero al estar cerrado el tubo, que no pasaba la larva era muy poco, nomás lo que se criaba aquí”.



Alfredo Fernández Carmona comenta también que las autoridades municipales los han dejado solos y que también fueron víctimas de la pandemia del COVID-19.



“Sí nos afectó, porque la producción estaba parada; no había venta y la producción no salía”. Añade que el único apoyo que los pescadores de esta zona reciben es el del Gobierno Federal, “es el apoyo del programa Bien Pesca, que es cada año”.



“El camarón se veda, se entierra, no lo hay. Apuradamente está pasando la larva que abrieron los tubos del dragado del canal, el camarón tiene que criarse pero ahorita ya se vedó. El único apoyo es ese federal. El Ayuntamiento nunca ha dado nada. Igual, como te lo dijo el compañero, somos muchos pescadores y muy poca agua”.



Adolfo Yépez Fernández comenta que es difícil vivir de la pesca hoy en día, porque cada día hay menos especies. Pero también acusa a las autoridades municipales de omisión, en un Ayuntamiento que es eminentemente pesquero.



“El Gobierno Municipal baja recursos pero desgraciadamente no los reparten, se quedan con ellos. Sí nos dan un apoyo del Gobierno Federal, todos los años, 7 mil 200 pesos pero con eso no sobrevives toda la veda. Tenemos dos vedas al año, la del camarón y la del robalo pero realmente en esas dos vedas con 7 mil 200 pesos no nos alcanza”, señala.



“Al Gobierno Municipal le llegan apoyos pero no los reparten, se los ‘clavan’, se olvidan del pescador. Prometen antes de llegar a la silla, al poder, vienen, prometen, regalan pero a la hora de que ya están en el poder se olvidan del pescador”, insisten.



“Estamos en plena veda y necesitaríamos otro apoyo para sobrepasar la veda, porque estamos en veda y no hay a qué tirarle”, reitera Adolfo Yépez, para pedir a las autoridades que volteen a verlos.



Finalmente, don Lucio Pérez Vidaña, un hombre que ha sido pescador desde que tiene uso de razón, como él mismo lo refiere, dice que “hay que sufrir y batallar con la pesca”.



- ¿Se puede vivir de la pesca?



- Pues sí, es poco lo que ganamos pero no queda de otra, como yo que no tengo lectura. No queda de otra, hay que darle. Desde que tengo uso de razón me he dedicado a la pesca. Toda la vida. Hay épocas buenas y malas. La veda nos afecta. Ahorita no tenemos camarón, hay que irnos con la pura jaibita. Hasta ahorita las autoridades no nos han apoyado. Ojalá voltearan a vernos y vinieran a ayudarnos, concluyó.