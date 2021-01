Por violar su autonomía, IVAI le entablará pleito legal al INAI

El pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) aprobó presentar una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Instituto Nacional Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Aunque se tuvo que corregir el boletín que emitió el organismo estatal, en al menos una ocasión, se informó que esto se aprobó por mayoría de votos de los comisionados María Magda Zayas Muños y José Alfredo Corona Lizárraga, señalando que la comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, votó en contra.



El comisionado José Alfredo Corona Lizárraga dijo que la resolución 91/2020 violentó la autonomía del IVAI, dado que no se determinó la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.



“Por lo cual se estima que el Instituto Nacional de Transparencia violó el principio de autonomía e independencia previstos en el artículo 116, fracción VIII de la constitución federal y excedió su esfera de competencias precisadas en el artículo 6°, fracción VIII de la ley fundamental”, expresó Corona Lizárraga.



Esto dado que el INAI revocó el acuerdo de sobreseimiento al recurso interpuesto por un ciudadano, que señala al Ayuntamiento de Chalma por no entregar la información solicitada.



“El grave problema que advertimos es que el INAI se pronuncia sobre actos distintos, la ponencia de la que su titular no está en contra de que se pueda promover un recurso de inconformidad o juicio de amparo, pero consideramos que el INAI se metió al fondo del asunto, con esto se materializa una invasión a la esfera competencial de este órgano garante”, señaló Corona Lizárraga.



La comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, en cambio dijo en que todas las resoluciones que el Instituto ha emitido le informan siempre al recurrente que tiene la posibilidad de impugnar esa determinación ante el INAI, reconociendo a esa instancia y el procedimiento mismo.



“Respeto y respetaré el sentido del voto que emitirán, el disentir y otros criterios fortalecen el debate y nuestras resoluciones. No significa que existan conflictos, sino que se escuchan todas las voces como en una democracia sana”.



Al hacer uso de la voz, la comisionada Magda Zayas Muños dijo que este recurso que promoverán ante la SCJN enviará un mensaje al INAI de que los órganos en los estados tienen autonomía deliberativa.



“De repente se ha querido distorsionar este término que es a todas luces legal, constitucional y así lo avala la Constitución Política, el sobreseimiento no implica en ningún momento negativa de la información, creo que la autonomía es importante y mandar un mensaje claro y preciso de que los organismos garantes de las entidades federativas tiene autonomía deliberativa”.



Y agregó que la mayoría de los recursos que han atendido han sido recursos de revisión de rezago.



“Cuando hablamos de ser muy estrictos en plazos y tiempos habrá que considerar eso (...) son expedientes que quedaron en rezago, que nunca se atendieron en tiempo y forma. Lo que menos se ha hecho en este pleno en el pasado es atender en tiempo y forma, tenemos que empezar a predicar con el ejemplo”.