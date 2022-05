Porque “dejan todo a lo último”, esperan en junio mayor afluencia en Verificentros

Antonio López Rosas, propietario de Verificentro, declaró que se espera una mayor afluencia en Verificentros en el mes de junio pues la mayoría de usuarios "dejan las cosas a lo último"."Es tradicional que dejamos muchas cosas para lo último y seguramente mucha gente va a acudir a verificar", dijo.Informó que se ha implementado por parte de los usuarios un modo en el cual aprueban su verificación y es que antes de acudir al centro, proceden a afinar sus vehículos, lo que se ve reflejado en que sólo del 20 al 30 por ciento no aprueban la verificación.En este aspecto, expuso que de no aprobar la verificación, los usuarios tienen el derecho de hacer una segunda prueba totalmente gratis, sin embargo, de no aprobarla, la tercera oportunidad sí tendrá costo.Por otro lado, comentó que en materia de transporte público, las unidades tienen la obligación de verificarse ya que está establecido dentro de la revista de Tránsito del Estado. Esto por las constantes denuncias mediante redes sociales, donde se observan unidades que generan grandes emisiones de humo.Explicó que en este caso, las unidades que ocupan diésel son las que más generan emisiones de humo, por ser un "aceite delgado", por esto mismo, reiteró que deben hacerse los arreglos correspondientes o de lo contrario, serán remitidos a corralón."Dentro del reglamento está establecido que vehículos que contaminen visualmente, que se vea que están arrojando humo de manera muy ostentosa deberán ser detenidos por Tránsito y remitidos a corralón", finalizó.