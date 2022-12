Potente Frente Frío 17 pegaría el martes; prevén que persista hasta Nochebuena

Entre el martes y miércoles de la próxima semana un nuevo Frente Frío, el número 17 de la temporada, afectará al litoral veracruzano, asociado a una “potente” masa de aire polar.“Será impulsado por una masa de aire polar un poco más potente que nos han estado afectando y pudiéramos tener un evento de ‘norte’ más significativo” advirtió el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de Protección Civil, José Llanos Arias.El especialista no descartó el ingreso de un nuevo sistema al Golfo de México entre el jueves 22 y el viernes 23, con la consecuente posibilidad de “reforzar” el frente 17 con nuevas lluvias y bajas temperaturas.“Estamos observando el reforzamiento del frente 17 con una masa de aire polar y dará continuidad al mal tiempo en nuestra entidad y el viento de norte fuerte en la zona litoral”.En el caso del litoral veracruzano, en la franja de Veracruz y Boca del Río, el viento de “norte” alcanzarían los 70 e incluso 80 kilómetros por hora, refirió Llanos.Debido a la masa de aire frío, durante la semana continuarían las heladas en regiones de montaña y de sierra, donde se prevén temperaturas al amanecer de 9 a 12 grados y -5 a 3 grados en partes altas de Huayacocotla, las faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.De no variar la proyección, el escenario frío y con lluvia continuaría durante la Nochebuena y la Navidad, advirtió el analista de Protección Civil.“Para el 25 tenemos mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, en virtud de la variación que dan los resultados de modelos, y en algunos sí nos dan las llegadas de aire ártico y eso estaría apoyando que la próxima semana sea de ambiente frío en nuestra entidad” dijo.Por lo anterior, no descartó un posible evento de “norte” entre el viernes 23 y domingo, con rachas por arriba de los 70 kilómetros por hora, y por lo tanto, pidió dar seguimiento a pronósticos posteriores.