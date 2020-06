Poza Rica iniciará “nueva normalidad” con semáforo epidemiológico federal

La reapertura de la actividad económica hacia la nueva normalidad en el municipio de Poza Rica será con base al Semáforo de Riesgo Epidemiológico del Gobierno de México.



El Cabildo del Ayuntamiento de Poza Rica que preside Francisco Javier Velázquez Vallejo aprobó por mayoría la disposición administrativa de observancia general de las medidas preventivas y restrictivas con motivo de la transición hacia la nueva normalidad, en la cual no se hace mención del Semáforo Regionalizado del Gobierno del Estado.



Se aprobó que la reapertura de la actividad económica para la nueva normalidad será gradual y de acuerdo al Semáforo de Riesgo Epidemiológico, siempre y cuando se cumpla con los protocolos para un retorno seguro al trabajo, de no tener la validación, se aplicarán amonestaciones y en caso de reincidencia la suspensión temporal de la licencia de operación.



Se permitirá su funcionamiento siempre y cuando cumplan previamente con los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitido por el Gobierno de México y los aforos reducidos que contemple la Secretaría de Salud Federal, además de comprobar la capacitación de todo su personal en el curso "Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante el COVID-19" y "Todo sobre la Prevención del COVID-19", ambos disponibles en línea en la plataforma digital del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Poza Rica, el tercer municipio de Veracruz con el mayor número de casos positivos de COVID-19 al contabilizar hasta la noche de ayer lunes 537, así como 101 fallecidos y 50 casos sospechosos, a partir de este martes tendrá controles más estrictos y aplicará medidas preventivas y restrictivas con motivo de la transición hacia la nueva normalidad.



Las unidades económicas con venta de alimentos trabajarán con horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche; y las unidades económicas con giros de comercio al por menor, servicios en general, clínicas de belleza y servicios profesionales, tendrán un horario de cierre a las 7 de la noche.



Mientras el Semáforo de riesgo epidemiológico permanezca en color rojo no podrán abrir las actividades no permitidas, entre ellas: gimnasios, albercas, centros deportivos, spa, centros de masajes, cines, teatros, museos, eventos culturales de hasta 500 localidades, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, salones de

eventos y casinos, hasta pasar a color amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico o en el color naranja cuando en el mismo Semáforo así se disponga.



Las unidades económicas con venta de comida preparada en la vía pública, en puestos semifijos o ambulantes sólo se les permitirá la venta para llevar; en caso de sorprender comensales en el sitio donde se encuentre la unida expendedora de alimentos y/o bebidas, esta acción será motivo para suspender temporalmente a la unidad económica expendedora, después de una primera llamada de atención, siendo además de su responsabilidad evitar aglomeraciones al exterior de su establecimiento, promoviendo la sana distancia.



La suspensión temporal podrá ser llevada a cabo por personal adscrito a la Subdirección de modernización y ordenamiento comercial de este Ayuntamiento.



Las y los comerciantes ambulantes podrán incorporarse a sus actividades el 50 por ciento tres días y el otro 50 por ciento otros tres días, cumpliendo con las medidas de higiene y sana distancia.



Aunado a lo anterior, se continuará con los módulos de información en los principales accesos al Municipio, pero ahora estableciendo un control más estricto a personas que no radiquen en la ciudad, para evitar que ingresen si no se trata de atender un asunto o actividad esencial, siempre con apego a los protocolos y las garantías individuales de las personas.



El cerco sanitario del centro de la ciudad continuará vigente, ahora de manera acotada para el tránsito vehicular, mismo que será permanente hasta que el Semáforo de riesgo epidemiológico marque en color verde para el Municipio. El cerco contará con módulos de acceso peatonal, así como de información para la ciudadanía.



Se solicitará el apoyo de las diferentes corporaciones de Seguridad: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Policía Municipal, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz para que apoyen en vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas enlistadas en la presente Disposición.



La medida estará vigente hasta que las autoridades de Salud Federal y Estatal, declaren la terminación de la contingencia sanitaria por el COVID-19.