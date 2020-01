Poza Rica sin afectaciones por paso del Frente Frío 32, informa PC

Pese al descenso de temperatura y las lluvias que dejó el paso del Frente Frío 32, Protección Civil Municipal no reporta afectaciones; todo se mantiene en calma, aseguró el enlace regional, Rocío Pineda.



Dijo que hasta el momento no se tienen reportes de anegaciones, especialmente de las zonas consideradas de riesgo y que se encuentren en la ribera del río Cazones o de los arroyos.



Al menos en Poza Rica, informó, no hay daños sólo cortocircuitos que se atendieron por la Unidad Municipal de Protección Civil, así también el retiro de ramas en carreteras de esta zona conurbada que une a este municipio con Coatzintla, Papantla y Cazones.



Hasta el momento, se mantiene en calma y manifestó que en este fin de semana sólo vientos y lluvia reportaron autoridades de Cazones, por tanto, no se tienen casos de riesgo para la población.



Advirtió que continuarán las lluvias por 24 horas más, pero el fin de semana nuevamente se registrará nueva precipitación pluvial.



Ante condiciones climáticas por el Frente Frío 32, se llevó a cabo un simulacro, siendo simultáneo a nivel nacional, sobre contingencia por inundación.



Esto ocurrió en la Unidad Habitacional Gaviotas, donde queda en el registro de la historia que en octubre de 1999 fue uno de los sectores más afectados por precipitaciones pluviales que incrementaron el cauce del río Cazones.



El enlace regional de la SPC dio a conocer que este ejercicio por la prevención ante riesgos por desastres naturales, se realizó en otras instituciones como la Universidad Veracruzana, Policía Federal y Guardia Nacional, así también en otros municipios como Coatzintla; el objetivo es involucrar a la ciudadanía.