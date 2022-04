PRD advierte que no se permite jugar futbol en la explanada del Palacio Legislativo

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, pidió que al interior de San Lázaro se emita una llamada de atención "muy severa" en contra del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien este miércoles convirtió el Palacio Legislativo en una cancha de futbol.En entrevista telefónica, calificó como lamentable que esté usando el cargo para hacer este tipo de espectáculos, siendo la primera vez que ocurre algo así en el recinto oficial de la Cámara Baja del Congreso de la Unión."Nunca había pasado algo así, esperemos que no vuelva a pasar y yo creo que al interior de la Cámara debe haber una llamada de atención muy severa para el aún presidente de la Mesa Directiva, por estas actitudes que ha tomado últimamente", manifestó.Velázquez Flores dijo que Gutiérrez Luna se asume como dueño del Palacio Legislativo, cuando sólo ostenta un cargo que le confirieron los integrantes de la Cámara de Diputados federal."No es dueño del Palacio Legislativo. Eso es un error que está cometiendo, muy triste ver lo que hacen con el Palacio, cómo se ponen a jugar fútbol allá dentro del recinto legislativo, como si fuera cualquier cosa y yo creo que pierde toda la dimensión el cargo que a él se le ha conferido", lamentó.En este sentido, Velásquez Flores recalcó que el morenista es quien debería fomentar más el respeto hacia al recinto legislativo, porque es el edificio que guarda uno de los Poderes de la Unión "y no es posible que lo use como si estuviera en la calle de su colonia".A su decir, el Presidente de la Cámara de Diputados Federales "ha perdido totalmente el piso, se le olvida que está ahí por un mandato de los y las diputadas y no porque sea muy brillante, de hecho, la brillantez no se le da mucho, ya vimos lo que sucedió con la Reforma Eléctrica, no pudo cumplir las órdenes de su patrón".