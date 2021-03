PRD aún espera concretar alianza con PAN-PRI para Alcaldía de Xalapa

Aún hay posibilidades para concretar la alianza del PRD con el PRI y el PAN para la Alcaldía de Xalapa, señaló el dirigente estatal del partido del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez.



En conferencia de prensa donde se presentó la “Plataforma Digital”, reconoció que esta situación de no concretar la alianza en la capital veracruzana es responsabilidad del PAN; sin embargo, esperan que se logre el acuerdo para llegar con un abanderado.



Y es que reconoció que para lograr el triunfo en la capital es necesaria la alianza, para con ello evitar que el actual Alcalde cuando concluya se vaya sin ninguna responsabilidad de la situación en que dejó la ciudad.



“Sería de mi parte una gran irresponsabilidad que Xalapa no ve candidato y no es parte del PRD esa irresponsabilidad. Nosotros hemos sido muy claros, Xalapa tiene al parecer el peor gobernante de la historia. Sería darle un premio a este señor que finalizando su periodo se vaya muy tranquilo. Honestamente, sí se requiere la alianza para ganar, estoy convencido que si unimos fuerzas los tres institutos políticos podemos tener uno, pero esta responsabilidad le toca a un partido que no ha querido”, apuntó.



Por lo anterior, reiteró que aún se encuentran en pláticas para lograr concretar la alianza y postular al candidato, donde descartó abundar ya que el 28 el PRD llevará a cabo su Consejo Político donde se definirán situaciones.



“El domingo 28 tenemos consejo y ahí vamos a definir, porque todavía tenemos hasta fin de mes la posibilidad de cerrar la alianza. Todavía seguimos discutiendo el tema”, expuso.



Respecto del juicio político en contra del Ejecutivo estatal, refirió que agotarán todas las instancias legales para demostrar que en la entidad hay represión política.



“El PRD agotará todas las vías legales para demostrar que en Veracruz hay un Gobierno represor. Hay una gran ausencia de gobierno y las vías legales nos permiten también a través de nuestros diputados hacer el procedimiento de un juicio político, lo que el ciudadano gobernante dice basado que, al contar con una mayoría, sin analizar el tema, sin pensar en el daño que hacen a la nación, actúan. Pero lo reitero, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y agotaremos todas las instancias legales”, finalizó.