PRD exige investigación sobre supuesto acoso por parte del Delegado del Bienestar

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió una investigación a fondo sobre el presunto acoso del delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a mujeres que han laborado cerca de él; “que la Ley sea pareja” y quede un precedente en apoyo a las mujeres que son violentadas de esta manera, expresó el diputado federal Jesús Velázquez Flores.El legislador expuso que luego de las denuncias que han sido presentadas en contra del funcionario federal, también han circulado fotografías donde presuntamente se observa a Manuel Huerta acosando a una mujer en el restaurante del hotel “Trueba”, en Orizaba.Por lo anterior, el exdirigente estatal del partido del Sol Azteca consideró que ante esta situación la autoridad federal debe llevar a cabo una investigación para descartar cualquier anomalía.En este sentido, dejó en claro que en caso de confirmar alguna conducta irregular del Delegado Federal, se deberá proceder en consecuencia con todo el peso de la Ley y otorgar un castigo ejemplar.“No puede ser posible que, aprovechándose de estos cargos, esté él tratando de sacar un provecho de esta manera. Creo que sí es importante que se haga una investigación a fondo, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se someta él mismo a una investigación y se descubra a fondo si es culpable o no. Y de ser así, que se le castigue de una manera ejemplar para que se vea que la Ley es pareja, que no se note que solamente es para algunos y para otros existe el perdón y el olvido”, manifestó.Velázquez Flores recordó que no es la primera vez que el funcionario del Gobierno Federal, es señalado de situaciones de este tipo, por lo que insistió se debe proceder para descartar cualquier situación.“Creo que es necesario que se realice una investigación a fondo en el tema del delegado federal Manuel Huerta. Ha sido en diversas ocasiones mencionado como un acosador y hoy vuelve a salir este tema a la luz pública, donde se le ve en un supuesto acoso a una mujer. Yo creo que sí sería muy importante y sentaría un precedente que se investigue a fondo a este personaje y de ser necesario que se le aplique un castigo de demostrarse que efectivamente está cometiendo este tipo de conductas que empañan en mucho el desempeño como funcionario federal”.Para finalizar, Jesús Velásquez aseguró que estará muy pendiente del tema y desde la Legislatura el PRD estará velando por los derechos y el apoyo a las mujeres.