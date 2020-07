PRD ofrece asesoría a ahorradores, tras quiebra de Banco FAMSA

Tras quiebra del Banco del Ahorro FAMSA, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dará asesoría legal y financiera a los usuarios afectados, de manera gratuita, informó el dirigente nacional del partido, Ángel Ávila Romero.A través de un comunicado, la dirigencia nacional expresó que junto con el economista Mario Di Costanzo, emprendieron una iniciativa de apoyo legal y financiera para los 580 mil usuarios del Banco del Ahorro Famsa, para que puedan obtener sus ahorros de una manera segura.Esto, luego de que se anunció el quiebre de la institución y su liquidación debido a diversas irregularidades e incumplimientos en la normatividad bancaria.En el comunicado oficial se menciona que la iniciativa ofrece asesoría gratuita sobre los procedimientos a seguir para que los cuentahabientes puedan recibir sus ahorros de manera segura y con total certidumbre.La asesoría se estará brindando a través del correo [email protected] y de las cuentas del partido @PRDMexico (Twitter); Partido de la Revolución Democrática PRD (Facebook); [email protected] (correo); @DiputadosPRD64 (Twitter) y DiputadosPRD64 (Facebook).Se destaca que aunque el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) es el organismo que debe devolver los ahorros y depósitos a los usuarios, el PRD dará seguimiento puntual a los casos para apoyar a que se lleven a cabo los procedimientos adecuados y la gente no se quede sin sus ahorros.“Ya que actualmente el portal de pagos del IPAB está saturado y registra fallas en el sistema”, se puntualizó.En ese sentido, lamentaron que a los clientes que han acudido a los bancos de Famsa no se les ha atendido, ya que diversas sucursales actualmente están cerradas, “por ello los usuarios están desesperados buscando apoyo y certidumbre para obtener sus ahorros”.Ángel Ávila consideró que el IPAB debe garantizar también el pago quincenal de los trabajadores de las más de 300 sucursales del Grupo Famsa distribuidas en 26 estados, ya que hasta el momento no han tenido respuesta por parte del Instituto para la Protección del Ahorro.Es así que los usuarios que tengan dudas sobre el procedimiento para recuperar sus ahorros, pueden acercarse al PRD, ya que contará con la participación del economista Mario Di Costanzo, quien fuera presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.