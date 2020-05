PRD pide al Gobernador tumbar reforma electoral y someterse a revocación

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz solicita al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, que instruya al Congreso Local a echar atrás la Reforma Electoral y que se someta a la consulta popular para la revocación de mandato.



Mediante un comunicado, el dirigente estatal perredista, Jesús Velázquez Flores, informó que el partido le toma la palabra al mandatario, quien está dispuesto a la revocación de mandato.



“Que le diga a sus legisladores que propongan en el Congreso que se eche para atrás esa parte de la reforma y que lo sometamos a una revocación de mandato", expuso.



De igual modo, dejó en claro que la negativa de la oposición a la reforma electoral no se debe al recorte de las prerrogativas para los partidos, pero sí la excusa del “ahorro” que maneja Morena.



“¿Para qué quiere el gobierno más dinero si no lo usa?", cuestionó al recordar que en el ejercicio fiscal de 2019, la administración estatal incurrió en subejercicio, por lo que devolvió una alta cifra a la Federación, por el monto de 3 mil 284 millones de pesos.



Además, sostuvo que el gobierno no está atendiendo la crisis de salud generada por la pandemia mundial del COVID-19, no tiene una estrategia específica y por tanto, no pueden utilizar de pretexto esta situación.



El dirigente partidista auguro que ante los malos gobiernos de MORENA y este tipo de acciones con las que intentan terminar con la democracia, en el 2021 se verán los resultados.



"Ya se verá en 2021 cómo le va a MORENA en los ayuntamientos y a los partidos políticos".



Para finalizar, dijo que aunque el mandatario presume que hizo campaña a gobernador con 20 mil pesos y ganó, le recordó que el efecto López Obrador fue su “suerte” y que por ello no salió a ninguna parte: “yo creo que no se gastó ni 10 mil pesos”.