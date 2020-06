PRD va contra Zoé Robledo por corrupción y conflicto de interés

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del director general del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, por presuntos delitos de corrupción y conflicto de interés en utilización de recursos públicos durante la adjudicación directa de contratos a sus familiares.



El líder nacional del partido del Sol Azteca, Ángel Ávila Romero, informó que dicha denuncia establece que el Director del IMSS asignó contrato por adjudicación directa a la empresa Medios de Comunicación y Publicidad S.A. de C.V., propiedad de Gabino Robledo Aburto, hermano de Zoé Robledo.



“Esto es un claro ejemplo de que empresas privadas están siendo beneficiadas con contratos en la administración pública federal, en este caso a lo correspondiente al IMSS”, puntualizó.



Ángel Ávila aseguró que continúan los actos de corrupción dentro de la 4T y cada día salen más asuntos, “el Gobierno no tiene vergüenza para aceptar que hay mucha corrupción y no se quiere castigar”.



En este sentido, recordó que ya son varias las denuncias que ha presentado el PRD y no han sido atendidas, como el caso de Manuel Bartlett, al que se señaló por enriquecimiento ilícito de casi 800 millones de pesos y por adquisición de más de 26 casas sin que la SFP haga algo al respecto, “lo absuelven sin ninguna consecuencia en su contra”.



Ante ello, recalcó que el partido no dejará de señalar los actos de corrupción que sean necesarios y continuarán exigiendo que las autoridades hagan su función para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, tanto en ésta como en las demás denuncias, ya que considera que las pruebas y el derecho los avalan.



De igual modo, solicitó que prevalezca el Estado de Derecho en el país, se garantice la investigación pronta y expedita y que también se apliquen las medidas y sanciones necesarias para los funcionarios públicos responsables de estas conductas.



“No son los montos, son las actitudes y la conducta lesiva que atenta contra el patrimonio de lo que es la función pública de este país y fundamentalmente en esta crisis de pandemia, donde debe aplicarse el recurso económico de la mejor manera y no hacer tráfico de influencias, con familias y personas que se benefician de contratos sin licitación”, sostuvo.



Como oposición responsable y critica, dijo, el PRD hace la denuncia y exige a la titular de la SFP hacer las investigaciones a partir de las indagatorias y los indicios que presentaron, porque es su responsabilidad y confían en que se cumpla el Estado de Derecho.



Finalmente, enfatizó que la 4T quiere esconder “debajo de la alfombra” hechos corruptos, pues tiene un elefante blanco que no quieren ver, por lo que como oposición seguirán denunciado todas las anomalías que existan al interior del Gobierno Federal.