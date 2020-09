Preescolar funciona en “casa muestra” rentada desde hace 10 años, en Veracruz Puerto

Educadoras del jardín de niños "Genoveva Jiménez Palaceta" piden la ayuda de la Dirección de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz, para la construcción de un plantel en el fraccionamiento Albatros, porque desde hace 10 años imparten clases en "casas muestras" que les renta la constructora.



Aunque cuenta con clave de la SEV (30DJN4003Z), es una escuela pública con 60 niños inscritos y cumplen con los requisitos, no les han otorgado el apoyo con el argumento de que la infraestructura educativa se destina en áreas rurales.



"Rentamos una casa y tenemos que cooperar para el pago de la renta, el pago de luz, el agua, la luz sigue llegando y cara, no estamos y pagamos 380 pesos. Espacios Educativos dice que como es un espacio en un fraccionamiento no es necesario construir ahí, que ellos le dan prioridad a las zonas marginadas, zonas rurales e indígenas", señaló Silvia Alejandra Sánchez Rodríguez, directora encargada.



Refirió que aunque están ubicados en un fraccionamiento, los niños inscritos son de zonas aledañas y de bajos recursos, sus padres no cuentan con lo suficiente para hacer aportaciones, incluso, la misma SEV ha pedido que no se cobren cuotas pero al acatar esta medida, se quedan sin recursos para continuar con los pagos.



Afirman que ya consiguieron la donación de un terreno por parte de la constructora, sin embargo, tampoco hay apoyo para la escrituración.



"Al no tener escrituras, un documento que diga que es de nosotros, nadie puede construir. Pido que el Secretario de Educación ponga a trabajar a su departamento jurídico y a la autoridad y que hagan su trabajo y nos entreguen las escrituras. Las escrituras tienen que ser aprobadas por el Congreso del Estado para que le haga la donación a la Secretaría de Educación".



Urgen la ayuda de la SEV porque de regresar las clases presenciales, no podrán cumplir los requisitos de sana distancia porque el espacio es muy pequeño, además no hay apoyo para los termómetros, ni gel antibacterial, poniendo en riesgo la salud de los menores.