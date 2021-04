Preocupa a evangélicos violencia que se vive en el Estado

Ante los homicidios de personajes de la región ligados a la política en lo que va de este proceso electoral, pastores evangélicos pidieron a las autoridades estatales y federales asumir su responsabilidad en materia de seguridad.



René Olivares Contreras, vicepresidente de la Iglesia de la Ciudad, indicó que es preocupante el clima de violencia que persiste en el país en donde no sólo políticos, sino ciudadanos, se ven afectados por igual.



Ante ello, consideró que es importante que las autoridades estatales y federales se preocupen por esto que está viviendo la población y actúen en consecuencia.



Lamentó que personas que tienen aspiraciones legítimas de participar de manera activa en el tema político no tengan garantía en cuanto a su seguridad personal sino también familiar.



Reconoció que algunos asesinatos que se han dado pudieran no estar ligados al tema político, pero están ocurriendo y las autoridades tienen que cuidar a la población en general lo mismo que a las personas que aspiran a un cargo de elección popular.



Calificó de “desastroso” lo que está sucediendo en la región por la inseguridad, pues la violencia se ha salido de control, por lo que es algo a lo que se debe poner atención.



Además de asesinatos que se han dado en la zona y abandono de cuerpos mutilados, el pasado 31 de marzo en el municipio de Astacinga dispararon y mataron a la expanista María Guadalupe Reyes Raygoza, y a inicios de ese mes, a Melquiades Vázquez Lucas, precandidato del PRI a la alcaldía de la Perla.