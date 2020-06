Preocupa a la CANACOPE "la nueva normalidad"; aún hay mucho riesgo de contagio

A la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) le preocupa lo que podría traer consigo "la nueva normalidad", ya que negocios aun tomando precauciones están abriendo sus puertas, señaló la presidenta Marcela López Huerta.



Consideró que la concentración de personas podría resultar contraproducente para mitigar el riesgo de contagio.



"Nos preocupa porque no nada más es el comercio que abre, es la gente que camina como si nada pasara, sin la mínima protección".



Explicó que a los agremiados a la Cámara no se les ha dado a conocer sobre la aprobación de una apertura inmediata, a pesar de ello y aun cuando fueron los primeros en cerrar sus puertas, se han mantenido en apego a las normas sanitarias.



Dijo no entender por qué ya muchos comercios abrieron sus puertas, aun cuando son no esenciales, desacatando la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien había anunciado que el regreso escalonado.



"No entiendo por qué hay tantos negocios no esenciales abiertos, cuando el Gobernador en Veracruz dijo que el regreso escalonado y no tenían por qué abrir negocios no esenciales".



Lamentablemente, Córdoba tiene alto número de contagios, pese a ello tanto comercios como ciudadanos ya empezaron a salir a las calles.



Recordó que, además, todos los comercios deben de cubrir una serie de requisitos que se deben de cumplir.