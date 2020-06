Preocupa a Obispos del país, aumento de contagios y decesos por COVID-19

A través de un mensaje, los obispos de todo el país manifestaron su preocupación ante el aumento de los casos y muertes por COVID-19 en México, por la falta de información sobre el tema, así como también urgieron a las autoridades a resolver el problema económico generado por la epidemia y no olvidar que además del Coronavirus hay rubros como la inseguridad y violencia que deben ser atendidos.



En su mensaje de esperanza a los mexicanos ante la epidemia del COVID-19, expresaron que el aumento que se observa en pacientes muertos y transmitidos de Coronavirus preocupa.



Por ello hicieron un llamado para que autoridades civiles realicen todo el esfuerzo posible para proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución, así como del número de muertos por esta causa.



De igual forma aseguraron que será oportuno que la aplicación de pruebas sea amplia, constante y expedita. Asimismo, apuntaron que conocer la información sobre el alcance real de la pandemia en México es un derecho de todos los ciudadanos.



Apuntaron que el acceso a esta información no sólo es un requerimiento técnico, sino una obligación moral de quién tiene la responsabilidad de promover el bien común y dar certidumbre al pueblo cuando se encuentra desconcertado.



En este sentido, aseguraron que la pandemia ha evidenciado en nuestro país la necesidad de fortalecer el sistema de salud, la falta de insumos suficientes a los asistentes sanitarios y la urgencia del acceso a los servicios de salud para todos, también se ha hecho muy visible el papel insustituible de la familia y su capacidad extraordinaria para proporcionar cuidados a los enfermos.



Los prelados no dejaron de citar que la suspensión de muchas actividades ha traído daño en el empleo y en el ingreso económico de millones de mexicanos, además que preocupa que en cientos de hogares no tienen recursos para hacer pagos, pues hay padres y madres que se han quedado sin empleo y sin la fuente de ingreso para el sustento.



Ante ello, hicieron un llamado a los gobernantes y legisladores para que propongan de manera creativa y oportuna las mejores soluciones a los incentivos imprescindibles, que permitan sortear los difíciles meses de cuarentena, pero también pidieron no descuidar a los generadores de empleo.



Los pastores de la grey católica pidieron a las autoridades no olvidarse del tema de la violencia y de la inseguridad, pues aunque el COVID-19 requiere de mucha atención, los aspectos antes mencionados no pueden ser descuidados.



En el mensaje incluyeron su petición de que se termine la falta de diálogo entre los actores políticos y la polarización ideológica qué afecta al país y dijeron que ante los procesos electorales del 2021 la iglesia hace un llamado para que todos los actores políticos y sociales fortalezcan instituciones como el Instituto Nacional Electoral.