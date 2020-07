Preocupa a padres regreso a clases en medio de aumento de contagios en región de Orizaba

Padres de familia de alumnos de escuelas de nivel preescolar y básico son los más preocupados por el regreso a clases del próximo 10 de agosto, debido al alza de contagios de covid-19 en municipios del valle de Orizaba.



"La curva" de contagios de acuerdo a la estadística que proporciona el Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud, revela que las cifras siguen en aumento, al cumplirse 20 días para el regreso a clases.



Cuatro de cada diez padres de familia que escriben en grupos de redes sociales manifiestan la preocupación y aseguran en lo personal que lo mejor es dejar perder el grado o bien tomar las clases en línea.



Pero en la zona rural e indígena no se cuenta con respaldo digital para tomar los contenidos, de ahí que el ciclo escolar 2020-2021, es incierto hasta para los maestros.



Otra coincidencia de los padres de familia, es que no existen garantías para no contagiar a los alumnos de coronavirus, quienes estarían expuestos en el transporte público, con maestros, personal administrativo e incluso los mismos compañeros.



Señalan que muchos estudiantes sufren alergias y con ello habría rechazo de otros estudiantes o maestros, ante la paranoia que ha desatado el Covid-19, lo que hace más difícil el regreso a clases de manera presencial.