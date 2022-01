Preocupan a padres de familia posibles contagios de COVID en Primaria de Xalapa

Hola, buena tarde:Me gustaría que compartieran esta información de manera anónima, por favor.En la escuela primaria "Héroes de Nacozari", ubicada en Oriente 3 sin número de la colonia Ferrocarrilera, en la ciudad de Xalapa, se reportó a un profesor positivo con COVID-19.Ya después de haber tenido clases con algunos grupos, varias mamás comentan que ya hay niños enfermos con tos y fiebre pero la escuela dice que no va a suspender clases hasta que se les indique lo contrario.También hay un grupo que ya no va a clases porque otra profesora también está en aislamiento. Los niños que no van están perdiendo clases y los que van se arriesgan a contagiarse. Además, en la escuela no están aceptando las tareas que mandan las mamás porque los niños tienen que ir de forma presencial para que se las acepten.Anexo unas fotos de prueba donde confirman las mismas profesoras de algunos grupos la existencia de casos COVID dentro del plantel.Acudo a ustedes para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.