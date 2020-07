Preparan homenaje póstumo al “Pintor del Carnaval”, en Veracruz Puerto

Tras el fallecimiento del artista plástico Néstor Andrade Merino, la comunidad cultural de Veracruz pide que se haga un homenaje póstumo a quien fuera un promotor artístico y cultural no sólo del puerto sino de gran parte del Estado.



El pasado lunes murió a los 64 años, a causa de complicaciones de su salud pero su legado vivirá a través de sus representaciones artísticas y el recuerdo de su obra dedicada por muchos años plasmar los colores del Carnaval de Veracruz, por ello es conocido como el "Pintor del Carnaval".



Sus compañeros de la comunidad artística planean realizar un reconocimiento, según la emergencia sanitaria lo permita, señaló la representante del Colectivo Artístico "Arena y Luna", Ivonne Moreno.



"Néstor cumplió varias funciones sociales. A él le gustaba ser remitido como creador plástico pero fue promotor artístico y cultural. Fundó en el Centro Histórico de Veracruz la Casa de Artes Múcar junto con su esposa y era un constante colaborador en cualquier (trabajo) que se solicitara. Creemos que es ya un personaje muy singular; creemos que merece un reconocimiento no tan sólo de la comunidad plástica, sino por la instituciones, por parte del colectivo Arena y Luna si se le hará porque se lo merece y porque estaba siempre presente", dijo.



Agregó que no sólo fue importante en el Carnaval de Veracruz, sino en los carnavales religiosos de todo el Estado, plasmando artísticamente las manifestaciones carnestolendas.



"Por años se dedicó a hacer acrílico, que era la técnica especializada de Néstor Andrade; acrílico sobre óleo, sobre cartón. Se dedicó al Carnaval y casi todo el público dentro y fuera del Estado de Veracruz lo conoce como el pintor de las fiestas, principalmente del puerto de Veracruz. También investigó los carnavales que tienen que ver con la religión, como el de la región de Naolinco o los carnavales de la Huasteca, el Xantolo".



Néstor Andrade fue director del Centro Cultural Atarazanas y tallerista en este recinto cultural, además de docente en el Instituto Veracruzano de Cultura.