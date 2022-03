Presenta ORFIS otras cinco denuncias penales por presunto daño patrimonial

A consecuencia del seguimiento a las observaciones de las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó cinco nuevas denuncias penales por un daño patrimonial de 103 millones 254 mil 479.93 pesos.Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz en contra del Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Alvarado, por un daño patrimonial de 92 millones 849 mil 387.18 pesos detectado en la Cuenta Pública 2018.Por la Cuenta Pública 2020 fue denunciado el Ayuntamiento de Huayacocotla, aunque en este caso, el daño patrimonial que detectó el ente fiscalizador fue de 22 millones 546 mil 157.41 pesos pero la denuncia penal se presentó por un monto “no cuantificable”.Y por la Cuenta Pública 2017 se denunciaron los Ayuntamientos de Amatlán de los Reyes por un quebranto financiero de 2 millones 199 mil 597.32; Pueblo Viejo, 8 millones 9 mil 192.60 pesos; y Zozocolco de Hidalgo, 196 mil 302.83 pesos.Las denuncias se presentaron en contra de quien o quienes resulten responsables y “el determinar en contra de quien o quienes se ejerce acción penal corresponde al Ministerio Público”, señaló el ente fiscalizador.Con las cinco nuevas querellas, el ORFIS ha presentado un total de 205 denuncias penales por un daño patrimonial de 33 mil 483 millones 890 mil 241.51 pesos cometido por entes estatales y municipales entre los Ejercicios Fiscales del 2007 al 2020.Cabe mencionar que en la revisión de los Ejercicios Fiscales 2014 y 2019, pese a que se detectó daño patrimonial, el ORFIS no presentó denuncias penales, lo que supone que las observaciones fueron solventadas.En las tres últimas Cuentas Públicas (2018, 2019 y 2020), el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial por 105 millones 849 mil 387 pesos en el Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Alvarado.En el año 2018, el daño patrimonial fue por 92 millones 849 mil 387 pesos, que ya fue denunciado; en el 2019, por 11 millones 887 mil 838 pesos, aunque en el reporte del ente fiscalizador no hay denuncia penal; y en el Ejercicio Fiscal 2020, el presunto quebranto financiero que se investiga es por un millón 130 mil 859 pesos.Además, en el ITS de Alvarado hay inconformidad entre los estudiantes por la pérdida del proceso de certificación de calidad y por las nulas condiciones académicas, administrativas y materiales.Incluso, a finales de febrero tomaron las instalaciones del plantel en demanda de la destitución del director, movimiento en el que se involucró a Lizzette Álvarez Vera, alcaldesa de Alvarado y a Tomás Hipólito Tiburcio, excandidato a la Alcaldía por el partido ¡Podemos!Entre las irregularidades en el ITS de Alvarado figuran gastos por concepto de “Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos” sin que tengan evidencia de la documentación relativa a los procesos de planeación, contratación, ejecución y entrega de los servicios que acrediten que se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.Erogaciones para adquisición de materiales y suministro, de los cuales no hay documentación comprobatoria y justificativa de la adquisición de los bienes, su aplicación respectiva y/o destino final de los bienes y servicios.Contrataciones de personal con carácter de asimilados a salarios sin la autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y erogaciones no justificadas por servicios generales, principalmente.