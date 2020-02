Músicos de nivel inicial, intermedio y avanzado de Xalapa podrán perfeccionar sus conocimientos y técnicas por medio de una plataforma en línea, diseñada e impulsada por concertistas internacionales.En entrevista, el profesor ruso-británico Igor Petrushevski explicó que la plataforma busca proveer un método para producir músicos con tecnología del siglo XXI; es decir, a través de un website.Instruido en Moscú durante once años en el Conservatorio de aquella ciudad, Petrushevski emigra después a Londres donde prestó servicio en la Real Academia de Música durante 15 años y en los últimos cinco años, instruyó a los estudiantes del Conservatorio de Viena.La plataforma incluye la metodología de diversas "escuelas" para cada especialidad: el método Ruso para cuerdas y piano, los métodos español y latinoamericano para guitarra y el método italiano para canto."Los estudiantes de México (y de Veracruz) pueden aprender de todo: violín, cello, piano, guitarra, canto y se incluye la teoría".Considerado uno de los mejores profesores de conservatorios, con trayectoria en tres continentes y académico de la Royal Academy of Music de Londres, Petrushevski hizo hincapié en que la plataforma no distingue edad, así puede inscribirse un músico principiante como preuniversitarios."No hay límite de edad", explicó el académico, quien indicó que al iniciar el décimo nivel, los alumnos dominarían conceptos de armonía y contrapunto.Puso a disposición de los alumnos la dirección para ampliar información: www.stao-music.com